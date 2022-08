Mon plus beau village : Martin Charlier fera-t-il gagner Rochehaut ?

Il ne reste plus qu’à suivre la rivière pour découvrir la destination suivante : Ardois’Alle, une ardoisière où l’attend la guide Yasmine Quagebeur. L’ancienne mine et le musée sont accessibles au public les week-ends et chaque jour en été. Ici aussi la pierre et l’eau provoquent la magie mais l’histoire de ces mineurs qui remontaient des pierres de schiste de 200 kilos sur leur dos fait moins rêver.