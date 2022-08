Mon plus beau village : La Hulpe, village de cœur pour Adrien Devyver

Pour un petit air de vacances, Adrien prend la direction de la vallée du Bois des dames. La commune y a lancé un projet de vignoble en 2014. Une centaine de membres s’y sont retrouvés et ont tissé des liens autour du travail de la vigne. La vente du vin de l’asbl se fait dans un but social et son étiquette décorée d’une aquarelle de Folon nous ramène vers une autre personnalité de la commune.