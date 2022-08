Avec Gerald, direction Falaën et son impressionnant château-ferme… Perchée au-dessus de la vallée de la Molignée, la région de Falaën vaut le détour. Gerald est parti à l’assaut des ruines du château de Montaigle, pour y rencontrer Monique Baep… et s’initier au tir à l’arc. En compagnie de Francis Igot, c’est en wallon, c’est du Belge oblige ! que Gerald a déambulé dans le village… Notre gastronome n’a pas raté l’Escargotière de Warnant et son patron, Éric Frolli. Il ne pouvait pas plus éviter les célèbres Draisines de la Molignée et leur inventeur, Paul Arnould, avant de découvrir, en compagnie du Père Abbé Bernard Lorent, l’abbaye de Maredsous qui fête cette année, le 150e anniversaire de sa fondation !