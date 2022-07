Mon plus beau village : Joëlle Scoriels lance la Saison 3 à Sohier

La conclusion est pour Marie Vonèche. A plus de 90 ans, elle est la plus ancienne villageoise et elle vit encore dans la maison où elle est née. Avec elle Joëlle passe un moment plein d’émotion pour évoquer la vie au village qu’elle aime car elle s’y " sent bien ".

Difficile de quitter cet endroit touchant où la bonne humeur de tous et la disponibilité de Joëlle font merveille.

A la fin de l'émission, le sort du village n'est pas scellé, chacun peut attribuer des étoiles à Sohier. Le vote est accessible de samedi soir jusqu’à mercredi midi.

Dès ce samedi 23 juillet à 20h20 sur La Une ou sur AUVIO

