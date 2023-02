" Mon Plan Cult " : Un podcast inédit de Félicien Bogaerts avec les plus belles rencontres de l'émission

À l’occasion de la semaine du cinéma Belge, la Rtbf et La Trois sortent " Mon Plan Cult ", un podcast en 10 épisodes de 20 minutes qui révèle des conversations hors-champs et des interviews inédites issues de l’émission de télé. Le présentateur Félicien Bogaerts revient sur les dix rencontres qui l’ont le plus touché. Parmi celles-ci, il y a Bouli Lanners, Jane Birkin, Yolande Moreau, Arno ou encore Virginie Efira….

Au cours des 135 tournages de l’émission Plan Cult, Félicien Bogaerts a eu l’occasion de vivre des moments passionnants avec ses invités. Il y a eu des instants suspendus et particulièrement touchants - comme celui où Jane Birkin parle du décès de sa fille -, des conversations drôles – lorsque Bouli Lanners se prête au jeu de “L’interview à la source”. L’émission a également été un témoin de complicité entre le journaliste et certain.es personnalité.es. Et sur ces longs moments d’entrevues, il peut parfois être frustrant de ne devoir raccourcir les discussions au montage et sacrifier des morceaux de conversations qu’on aurait aimé garder. Avec le podcast " Mon Plan cult ", Félicien a choisi de revenir sur les 10 personnalités qui l’ont le plus touché et d’en diffuser la version quasi intégrale de l’interview.