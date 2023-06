"Mon père ma bataille" : Mario Barravecchia rend hommage à son père dans un livre touchant

Mario Barravecchia était l’invité du 8/9 pour parler de son livre Mon père ma bataille. Un livre plein de sincérité et d’émotion dans lequel il raconte son histoire avec son père.

Finaliste de la première émission de Star Academy face à Jenifer, fréquemment invité dans l’émission, on découvre pour la première fois qui il est vraiment.

"Écrire un livre c’est un peu se dévoiler. C’est pour ça que j’ai attendu quand même de longues années puisque mon papa est parti en 2009 et qu’il fallait digérer tout ça, comprendre ce qui s’était passé, peut-être grandir aussi et mûrir", explique Mario Barravecchia.

C’est un livre qui m’a fait beaucoup de bien.

Personnage fantasque et prêt à tout pour la réussite de son fils, le père de Mario l’emmène partout et lui fait rencontrer des labels. Mario se retrouvera à la télé en France et finira par s’installer à Paris.

"J’ai 16-17 ans, je vois que la Belgique c’est un peu compliqué, c’est petit, mon père se prend pour le plus grand producteur du monde mais on est en Wallonie", raconte-t-il. "J’en ai marre, je veux partir, et puis il y a une rupture qui se fait avec mon père malheureusement parce que je ne suis plus d’accord avec lui. Il ne me comprend pas, je ne le comprends pas, je prends mes valises, je pars à Paris, et arrive cette aventure de la Star Academy."

Après avoir longtemps été accompagné par son père, Mario Barravecchia l’accompagnera à son tour quand on découvre que celui-ci est atteint de la maladie de Charcot.

"J’ai fait entièrement mon deuil grâce à ce livre. Je ne l’ai pas écrit pour ça, mais en l’écrivant j’étais confronté à des souvenirs très marquants et j’ai compris vraiment qui était mon père", confie-t-il.