"Mon microbiote sur mesure" : un livre qui propose des astuces clés pour prendre soin de ses bactéries intestinales

C’est durant les trois, quatre premières années de vie que le microbiote se développe le plus. On sait qu’il y a déjà une colonisation de votre intestin par des bactéries quand vous êtes dans le ventre de votre maman. De son microbiote dépend donc le vôtre, et selon le mode de naissance (par césarienne ou par voie basse), le microbiote ne sera pas le même. Le fait d’être allaité ou pas joue également, ainsi que le fait d’avoir reçu des antibiotiques dans la petite enfance. Mais on peut encore agir après l’enfance, "Il est même important de le chouchouter en mangeant bien" insiste Véronique Liesse.

Comment nourrir son microbiote ?

Ne pas s’occuper de son microbiote augmente le risque de troubles et de maladies. On va donc limiter la consommation d’alcool, d’additifs, d’édulcorants, de pesticides et de médicaments sans avis médical. On peut aussi :

Apporter des bactéries vivantes

Il y en a dans les yaourts, le kéfir, le kombucha, les légumes lactofermentés. Il y a aussi l’option des probiotiques, à prendre en complément alimentaire.

Apporter des fibres et prébiotiques

On va en retrouver dans les légumes, les fruits, les légumes racine, les légumineuses, les noix, les céréales complètes, les graines de lin, de chia etc. Mais ils existent aussi sous forme de complément alimentaire le cas échéant.