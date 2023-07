Mon logement de vacances ne correspond pas à ce que j’ai réservé : qu’est-ce que je fais ?

Si le responsable de votre logement fait la sourde oreille, alors il va falloir passer par l’organisateur de votre voyage s’il y en a un. Si vous avez réservé via la plateforme Airbnb, contactez-les le plus rapidement possible, dès le premier jour si c’est possible. La plateforme bloque l’argent pendant 72 heures. " Si Airbnb a des questions ou souhaite plus d’informations, il vous faudra également répondre le plus rapidement possible ", indique Testachats. " Mais au final, vous devez savoir que la plateforme est entièrement libre de vous indemniser ou non pour le préjudice subi. "

Si aucune solution n’a été trouvée sur place ou que vous n’avez pas encore été indemnisé ? , ajoute le CEC, " envoyez une réclamation écrite, par mail ou par courrier recommandé, à votre retour. " Votre plainte reste lettre morte ? "Introduisez un dossier auprès du CEC Belgique en utilisant le formulaire de plainte si l’hôtelier, le propriétaire ou le tour-opérateur est un professionnel basé dans un autre pays de l’UE ", propose le Centre Européen des Consommateurs.

Vous pouvez également contacter le site https://pointdecontact.belgique.be. Ci-dessous, vous trouvez un guide pour vous aider à y voir plus clair. Il a été réalisé par le SPF Economie.