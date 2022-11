Mon lilas est en fleur, que dois-je faire ?

Ginette et Emile habitent à Pepinster depuis plus de 30 ans. Dans leur jardin trône un magnifique lilas qui d’habitude se met au repos à cette période ; il perd ses feuilles et se prépare à affronter l’hiver et ses températures plus rigoureuses.

Mais cette année, grande surprise pour nos deux fidèles téléspectateurs, l’arbre a encore non seulement de belles feuilles mais également de nouvelles fleurs et des bourgeons prêts à éclore.

C’est ce qui a étonné nos amoureux de nature qui n’avaient jamais vu de floraison aussi tardive. D’autant plus que le lilas n’est pas la seule fleur présente pour le moment dans leur jardin, les bégonias et une azalée japonaise viennent compléter le tableau fleuri du jardin verviétois. C’est pourquoi, Ginette et Émile nous ont contactés afin de partager avec toute la communauté de Quel Temps !, leur étonnement.

Ce sont évidemment les températures exceptionnellement élevées que nous avons connues fin octobre qui sont responsables de cette nouvelle floraison. Un spectacle magnifique, atypique et qui apporte aussi son lot de questions.