"Mon héroïne" : une histoire qui joue de malchance sur le rêve américain d'une cinéaste

Le projet est autant touchant qu'étonnant. Noémie Lefort retrace sa propre histoire dans son premier long-métrage. Cette provinciale de Rouen, fan de Julia Roberts, veut devenir réalisatrice. Elle écrit pour arriver dans une école de cinéma à New York, mais réceptionne la réponse trop tard.

Son personnage, dénommé Alex dans le film et incarné par Chloé Jouannet, malgré ces successions de malchances, veut montrer le court-métrage qu'elle a réalisé à son idole. En 2002, elle part avec sa tante et sa mère, sans aucun contact sur place, pour Big Apple.

La première partie, sur ses désillusions professionnelles qui s'enchaînent, "est assez attachante et sympathique", mais la partie sur New York "est tellement cheap, avec une interprétation assez approximative" estime Hugues Dayez. "Cela aurait pu faire un excellent film qu'il fallait le confier à un excellent cinéaste, qu'il soit retravaillé par de scénaristes professionnels" ajoute-t-il. Et la malchance la poursuit puisque la sortie du film coïncide avec le mastodonte qu'est Avatar 2.