"Mon garçon" un thriller viscérale avec un Guillaume Canet en roue libre

Ça ne devait pas être chose facile pour Mélanie Laurent non plus ! Elle devait connaitre son rôle par cœur et en même temps, essayer d’amener Guillaume Canet d’un point A à un point B. Tous les acteurs ont participé à deux semaines de répétition avec tous les techniciens dans le but d’anticiper au maximum avant la venue de Guillaume Canet. Le réalisateur raconte : " Concrètement, pendant les répétitions, on s’est mis d’accord sur les focales, où les gens du son pourraient se mettre pour “percher”… "

Pour ce film, le réalisateur voulait Mélanie Laurent et elle a failli ne pas jouer ! L’actrice a reçu le scénario et l’a lu. Elle a directement appelé Christian Carion et lui a dit : " C’est glauque ! C’est terrible ! Arrivée à la moitié, je n’en pouvais plus, j’étouffais… Ce n’est pas facile pour moi, j’ai un problème avec ce que ça raconte, j’ai un petit garçon qui a le même âge et en gros, c’est très compliqué pour moi. " Il a donc insisté et elle a fini par accepter.