"Mon fournisseur a changé les conditions de mon contrat d’énergie à durée indéterminée": en a-t-il le droit ?

Avec un contrat fixe , vous connaissez dès la signature du contrat le tarif auquel vous paierez votre énergie. Votre décompte final (duquel on déduira les acomptes déjà versés) ne dépendra en principe que du niveau de votre consommation.

Avec un contrat variable, le coût de l’énergie sera fixé en fonction du marché. Le consommateur supporte le risque de variation de prix, à son avantage ou son désavantage.