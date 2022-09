Mon enfant divorce : quelle attitude adopter en tant que parent ?

Rester le plus neutre possible

C’est vraiment important de rester le plus neutre possible. Et encore plus s’il y a des petits-enfants parce qu’alors, votre foyer ça peut devenir un refuge pour eux, un endroit où on tempère le conflit. Et puis si vous critiquez l’un des deux parents devant eux, ça finira toujours par leur venir aux oreilles. Et là, bonjour les dégâts...

La position des parents de personne en instance de divorce n’est pas évidente. Et Nicolas Evrard tient à rappeler que, oui, si votre enfant, votre gendre et votre bru, vos petits-enfants souffrent en cas de divorce, vous devez être là, ok, mais vous ne devez pas vous oublier non plus. Vous pouvez aussi consulter un psy parce que vous souffrez, vous pouvez aussi demander quelques petites explications. C’est normal de chercher à comprendre. Tout au plus faut-il le faire en respectant le choix du couple, sans le remettre en question. Quand votre enfant a décidé de se marier, il n’a pas attendu votre approbation, c’est pareil pour le divorce. C’est son choix, point.