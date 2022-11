Mon enfant a peur des aiguilles : comment l’aider à surmonter cette angoisse ?

"Je pense que si on englobe les évènements négatifs douloureux (dont les piqûres) dans l’humour, le réconfort et la valorisation, on n’en gardera jamais un mauvais souvenir. Quand j’étais enfant, ma pédiatre me terrorisait… C’est pour cette raison que je me suis dit que j’allais devenir une pédiatre rassurante et qui ne laisse que de bons souvenirs. Jusqu’ici ça marche, car mes patients sont mes meilleurs amis" termine Dr Barabra.

