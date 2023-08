"Mon Dieu, faites qu’il pleuve" : le lac Titicaca proche de son plus bas historique

Sur sa barque entourée de boue, Pedro de la Cruz lève les mains au ciel et implore Dieu et la divinité des peuples andins Pachamama pour qu’ils mettent fin à la sécheresse dans la région du lac Titicaca, située à cheval entre la Bolivie et le Pérou. "Mon Dieu, faites qu’il pleuve. Pachamama, mon Dieu, aidez-nous, nous sommes en train de nous dessécher", prie en aymara cet ancien fonctionnaire de 74 ans, né à Huarina, sur les rives boliviennes du plus haut lac navigable du monde.

Le niveau de cette étendue d’eau, à plus de 3807 mètres et 64 centimètres au-dessus du niveau de la mer, est aujourd’hui à 25 cm de son plus bas historique enregistré en 1996, souligne Lucia Walper, responsable de l’unité de prévision du Service national d’hydrologie et de météorologie (Senhami) de l’État bolivien. A Huarina, là où il y avait de l’eau auparavant, il y a maintenant de la terre, des pierres et de la boue, d’où dépasse parfois un quai en bois ou des petits bateaux échoués.