'Mon corps opératoire - une dérive bariatrique', un documentaire qui décortique la grossophobie

"Finalement, je suis devenue grosse. Alors, à 43 ans, quand j’envisage la chirurgie bariatrique, je découvre la fabrique de mon obésité et se déconstruit peu à peu en moi l’image d’une monstruosité."

Quand elle envisage la chirurgie bariatrique, la narratrice rêve de dompter enfin son corps indocile. A travers son parcours pré-opératoire, sa fille qui grandit, les discussions nombreuses, elle décortique la fabrique du dégoût et les conséquences obésogènes de la grossophobie.

"Quand je me demande comment j'en suis arrivée là, à avoir du mal à suivre ma fille dans nos aventures, je me dis que c'est une longue histoire. Et si elle avait commencé très tôt, enfant, au même âge que lorsque ma propre fille découvrait à son tour l'assignation de son corps de fillette ?"

"J'aimerais t'enseigner tant de choses : affirmation, acceptation, plaisir, estime de soi, sérénité, simplicité... Mais d'autres mots me viennent en tête : combat, mépris, absence de répit, victime, carcan, jugement, conformité, fantasme, grosse, désir, grosse, surpoids, cache-toi, rentre ton ventre et sois discrète."

"J'ai perdu 27 kilos en 6 mois, donc ça s'est vu quand même assez rapidement. Et en tout, j'en ai perdu 40. Des gars que je connaissais depuis longtemps, qui ne s'intéressaient pas à moi, puis qui soudainement, quand j'ai perdu mes 40 kilos, ont commencé à me draguer. Et puis en fait, moi j'avais envie de leur dire : mais non, je suis la même hein, je suis toujours Stéphanie, donc je ne peux pas. Je leur ai dit : non, mais tu rêves, tu n'as pas voulu de moi et là maintenant, je t'intéresse parce que j'ai 40 kilos de moins ?"