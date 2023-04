Mon coloc' est à la retraite : l’habitat intergénérationnel pour les étudiants

Un kot étudiant, ça évoque souvent une petite chambre très chère dans un logement de 10 personnes. Mais il existe des étudiants qui choisissent plus de confort et de calme.

"J’avais peur de ne pas résister aux tentations de Louvain-la-Neuve ", sourit Tanguy, étudiant en Education physique. " Venir vivre chez Pierre, c’était une bonne transition entre la maison et le kot". Tanguy vit dans la (grande) maison de Pierre depuis deux ans ; il a trouvé ce logement grâce à l’ASBL "1 toit – 2 âges", qui met en relation des retraités et des étudiants. "J’ai trois grands enfants qui sont partis, j’avais trop de place donc je me suis dit que ce serait bien d’en faire profiter un étudiant", explique Pierre, jeune retraité de l’enseignement.

Les loyers sont avantageux : entre 200 et 350€ par mois selon le type de logement et la formule choisie. " Moi, j’ai carrément mon petit logement indépendant juste à côté de Renate ", raconte Ninon, étudiante en droit. "J’ai choisi la formule sans aucun engagement. On vit chacune notre vie et un soir par semaine, on prend l’apéro ensemble pour discuter".