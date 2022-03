Lors des mois d'automne et d'hiver, le cochon d'Inde passe l'entièreté de son temps à l'intérieur. On le nourrit essentiellement de granulés achetés en commerce, du foin et de manière parcimonieuse, des morceaux de chicons ou de carottes en complément.

Avec l'arrivée des beaux jours de printemps, le cobaye l'espace extérieur. On installe souvent son parc dans le jardin sur la pelouse et celui-ci va manger l'herbe qui est disponible à foison. C'est ce changement d'alimentation brutal qui entraîne des gonflements soudains. De plus, l'herbe n'est pas encore tondue et donc très grasse.

Cet aliment fermente dans ses intestins. Le cochon d'Inde enfle car il se constipe et produit des poches de gaz dans son abdomen.