"Mon chien stupide": une comédie caustique avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg

Ce lundi 24 juin, La Une vous propose de découvrir "Mon chien stupide", une comédie au poil pour les amateurs du genre.

À l’approche de son 50e anniversaire, Henri tire le bilan. Et entre son mariage qui part à vau-l’eau et ce roman qu’il n’arrive pas à écrire malgré les nombreuses relances de son éditeur, il lui faut bien admettre que celui-ci n’est pas glorieux. Grincheux, sa mauvaise humeur et sa frustration ne tardent pas à rejaillir sur sa femme, Cécile, et leurs quatre enfants. À présent convaincu que sa famille est la principale responsable de son malheur, Henri passe ses journées à broyer du noir, lorsqu’un énorme chien mal élevé fait son apparition dans sa vie. Si lui est ravi de cette intrusion dans son quotidien, Cécile, en revanche, ne la voit pas d’un très bon œil…