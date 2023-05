Ce qui engendre cette fatigue chronique chez le chien, ce sont des constantes stimulations que le maître peut parfois lui imposer au cours de la journée. Dans son cycle de 24 heures, il a besoin de plus de repos, et ses phases de sommeil sont beaucoup plus espacées que les nôtres.

Par exemple dans une famille où il y a des enfants, le chien est continuellement sollicité pour les promenades et les jeux, et on ne respecte plus les cycles des chiens.