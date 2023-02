Mon chien ou mon chat refuse de manger : que faire ?

La première concerne les sens, en particulier l’odorat et le goût. La vétérinaire commente : "On sait que l’animal de compagnie, chien ou chat a un sens de l’odorat qui est extrêmement plus développé que le nôtre alors qu’à l’inverse, ils ont un sens du goût qui est moins précis que le nôtre. Un chat par exemple ne goûte pas du tout le goût sucré alors que nous quand on a des aliments dans nos assiettes on sent tout de suite les différences de goût et les épices et on apprécie la variété dans nos assiettes". Les chiens et chats ne sont quant à eux pas sensibles à tous ces goûts en bouche.