Mon chien est sourd : que faire ?

La rééducation prendra du temps, mais il est tout à fait possible de s’adapter en faisant appel à ses autres sens. Notamment lui réapprendre à obéir par la gestuelle. Pour les ordres de base comme assis, couché et au pied, on peut facilement se faire comprendre en utilisant la main.

Plus difficile à lui faire assimiler, c’est le rappel lors d’une sortie. Quand on le promène, le chien s’affaire à ses odeurs et ne fait pas toujours attention à son maître. Il est donc facile de perdre un chien sourd qui s’éloigne et qu’on n’arrive plus à rappeler. Mais on peut se faire aider par la technologie. Des colliers vibrants ont été mis en place, qui envoient des petits signaux indolores vers le chien pour lui faire comprendre qu’il faut retourner chez le maître.