Mon chien a fugué : pour quelles raisons et que faire pour l’aider ?

On savait que les chats aimaient aller faire de longues balades lointaines mais il arrive aussi aux chiens d’avoir tendance à fuir la maison. Ce comportement est non seulement dangereux pour l’animal car il se trouve livré à lui-même sur la voie publique et ses dangers comme les voitures ; mais également pour les passants, piétons ou autres qu’il pourrait rencontrer…

Toutefois, avant de commencer sa chronique, la vétérinaire tient à faire une nuance : en parlant de "chien fugueur" il ne s’agit pas de celui qui d’un coup se laisse guider par son flair en s’improvisant "chien pisteur", ni de celui qui s’éloigne du champ de vision de son maître et encore moins celui qui suite à un évènement troublant s’échappe de la surveillance de son propriétaire. Le cas traité sera celui des chiens qui volontairement quittent leur demeure, lieu de confort afin de se retrouver à la rue.