Mon chat veut-il jouer ou agresser son congénère ? Une étude tente de décrypter leur comportement bagarreur.

Des chercheurs slovaques ont réalisé une étude récemment publiée dans la revue Scientific Reports. "Nous avons découvert qu’il y avait en fait très peu de preuves scientifiques pour nous guider dans la réponse à cette question, alors nous avons décidé de nous lancer et d’étudier les interactions entre chats", explique au Guardian Noema Gajdoš‑Kmecová, chercheuse à l’université de médecine vétérinaire et de pharmacie de Košice (deuxième ville de Slovaquie) et autrice principale de la recherche.

L’équipe de Noema Gajdoš‑Kmecová a procédé à l’analyse minutieuse de 105 vidéos trouvées sur YouTube et mettant en scène des interactions entre plusieurs chats (210 félins au total). En s’appuyant sur ces images, ainsi que sur le retour d’expérience de plusieurs propriétaires de matous, l’équipe de chercheurs a rassemblé plusieurs éléments distinctifs permettant de savoir si votre chat est un petit plaisantin qui aime jouer avec des congénères ou s’il est plutôt du style à chercher la bagarre. L’étude s’est basée sur la fréquence et la durée de six éléments comportementaux distinctifs des chats : bruits, postures, gestes de la queue et des pattes...