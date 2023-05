"Mon boulot chez McDo": enquête sur les conditions de travail des jeunes salariés

Pour accéder aux cuisines et mieux cerner la réalité de ces jeunes employés, le réalisateur Tom Cariou, a lui-même postulé dans l’un des restaurants de la région parisienne. Deux entretiens, trois heures de formation, et puis un CDI en main et un polo bleu sur le dos, le voilà devenu "un équipier", le poste le plus bas de l’échelle, comme ceux-là mêmes que vous voyez derrière le comptoir.

Après quelques jours de travail à un rythme effréné, sans surprise, le journaliste fraîchement engagé a déjà l’impression d’être un robot. Répétant les mêmes gestes à longueur de journée à un rythme effréné, Tom découvre le principe du "full restaurant", cette technique de production made in McDo qui consiste en un travail à la chaîne pour une commande qui doit être prête en 2 minutes chrono, 120 secondes disent les managers, ça paraît plus long ! On découvre la pression constante à faire travailler le personnel volontairement en sous-effectif, pour des tâches qui sont chronométrées. Et en point d’orgue, les employés sont filmés, ces images servent à la fois à faire des remarques en cas de faux pas et de bon support pour calculer la rentabilité de chacun.