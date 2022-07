Mon animal de compagnie s’est fait piquer par une guêpe, que faire ?

L’été apporte son lot de dangers pour nos chiens et chats, à l’image des épillets qui provoquent des blessures, ou encore des chenilles processionnaires dont les poils ont des propriétés urticantes… En haut de la liste se trouvent aussi les piqûres d’insectes. Bénédicte Flament, vétérinaire référente du 6/8, vous explique comment réagir en cas de piqûre.

Tout comme pour les humains, nos chiens, nos chats et nos lapins subissent les assauts des hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons, bourdons). Nous pourrions même avoir tendance à penser que les piqûres sont plus fréquentes chez eux, prévient notre experte, parce qu’ils jouent avec ces insectes : le chien ou le chat essaient de les attraper avec leur gueule, ou inattentifs, ils marchent sur un insecte qui est au sol… Ils peuvent même être piqués plusieurs fois car guêpes et frelons ne perdent pas systématiquement leur dard lors de la piqûre !