Mon animal de compagnie a tendance à fuguer : comment l’en empêcher ?

On peut aussi directement agir sur la cause de la fugue :

Si c’est l’ennui : mettre à sa disposition des jouets à la maison pour l’occuper, essayer de calfeutrer le plus possible les sorties vers l’extérieur de manière à le confiner vers l’intérieur.

Si c’est l’instinct : la castration peut aider à limiter ces phénomènes de fugue.

Si c’est le stress : il existe des techniques de désensibilisation qui consistent à habituer l’animal à certains bruits particuliers qui peuvent être douloureux pour leurs oreilles. Pour cela, on lui fera écouter les bruits en question et le récompensera quand il reste calme.

La dernière solution est d’éduquer son chien pour lui passer l’envie de s’enfuir. C’est une solution qui prendra plus de temps et nécessite d’être accompagné par un éducateur canin. C’est évidemment plus facile à apprendre quand l’animal est encore petit.