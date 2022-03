Mon animal a mangé un appât pour rongeurs que faire ?

Le symptôme le plus fréquent est que l’animal, du jour au lendemain, devient mou et sans énergie. Pour en avoir le cœur net, un test vous permettra de le diagnostiquer facilement : soulevez la babine de votre animal et introduisez votre doigt en faisant une pression sur la gencive. Cette dernière va blanchir, retirez votre doigt. 2 ou 3 secondes après, elle doit retrouver sa couleur normale ; si ce n’est pas le cas, c’est que le sang ne circule plus correctement ou qu’il a de l’anémie.