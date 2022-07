"Mon Amour" de Stromae fait son entrée dans le Tip Top

Cette semaine, aux côtés d’Harry Styles et d’Angèle, on retrouve Lizzo.

Lizzo et About Damn Time se issent en troisième position du classement Tip Top. La chanteuse américaine puise son inspiration dans la musique disco et funk. Des inspirations que l’on ressent particulièrement dans ce morceau sur l’estime de soi. Lizzo met sa voix puissante au service de chansons évoquant l’empowerement féminin. Découvrez Lizzo qui se confie sur sa carrière dans le Carpool Karaoke de James Corden.

En seconde position, on retrouve Angèle avec son dernier single dont le clip a été tourné à New-York, Libre. Extrait de son deuxième album, son single est certifié disque d’or et est dans le trio de tête du Tip Top depuis mi-juin. Le single de la fille de Marka, risque de s’imposer dans nos playlists d’été.

Et la première place de ce Tip Top, on retrouve Harry Styles et son titre As It Was qui trône sur la première place depuis huit semaines. Un single analysé par Bruno Tummers qui lui reconnaît des sonorités similaires à ce que produit The Weekend avec un texte qui raconte le changement, l’évolution. Un single qui recense toutes les caractéristiques des sonorités virales en 2022, une mélodie synthpop soutenu par une guitare, une tessiture vocale aiguë, un rythme similaire à Mr. Blue Sky, 172 bpm le tout sur un jeu de batterie qui nous rappelle Take On Me de A-ah.