Momo Dahmane n’a pas (encore) le réseau pour reprendre l’Olympic

2) Le départ de Patrick Remy et Akif Arikan. "Notre président et notre vice-président ont annoncé leur départ de l’Olympic de Charleroi au 30 juin 2022. On peut regretter la décision, mais on doit d’abord la comprendre et la respecter. Si l’Olympic est aujourd’hui sain financièrement, c’est à Patrick Remy qu’on le doit. Rien à voir avec l’état des finances de mon ancien club l’URLC, lequel survit je ne sais comment avec un passif supérieur à 700.000 € !

Patrick Remy a une entreprise dans l’alimentaire qui lui prend beaucoup de temps, et qui se développe encore. Lorsqu’il venait à l’Olympic, il ne comptait pas ses heures non plus. Résultat, c’est sa famille, ses proches qui sont lésés. Une santé, on n’en a qu’une aussi. Les saisons " Covid ", le public qui ne suit plus comme par le passé, les soucis de stade et surtout le fait d’être continuellement obligé de combler les trous dans les finances, cela a fini par user.

Il a vraiment besoin d’une grosse bouffée d’oxygène. Il assumera le budget jusqu’en juin, avant de céder le flambeau. Mais c’est un vrai Dogue, il viendra encore au club en supporter et comme partenaire, mais avec un tout autre poids sur les épaules.

Depuis l’annonce de son départ, quatre candidats repreneurs se sont manifestés. Il faut prendre du temps pour vérifier les dossiers et en même temps, la prochaine saison se prépare déjà, 80% du noyau est en fin de contrat dans quelques mois.

Racheter le club ? La rumeur circule. J’ai la capacité financière pour le faire, mais je ne veux pas me retrouver dans le même état d’esprit que Patrick Remy à un moment donné. Être le président d’un club, c’est un peu être patron d’un restaurant. On devient esclave de son business. C’est trop de responsabilités sur le dos d’un seul homme.

L’expérience connue à l’URLC me sert. J’y ai investi en temps et en argent auprès de gens qui n’ont pas respecté leur parole et je me suis retrouvé coincé. Quitter l’Olympic aussi ? Je ne suis pas dans cette optique-là en ce moment, mais cela va dépendre de la personnalité du repreneur.

Si le feeling est bon, je reste disponible comme joueur et comme directeur sportif. Aujourd’hui, je n’ai pas encore le réseau à Charleroi pour devenir l’homme fort des Dogues en coulisses. Or, c’est le mot-clé. Apporter l’argent est essentiel, avoir le réseau à côté est tout aussi important. J’ai été sollicité par mon ancien club algérien, le FC Constantine pour y devenir directeur sportif. J’ai décliné poliment. J’aurais pu trouver une fonction au centre de formation du FC Bruges. Et demain, si Karim Belhocine me propose d’être son T2 à Courtrai, je ne suis pas prêt non plus. Ce que je vis à l’Olympic de Charleroi, c’est ce qui me fait vraiment vibrer. J’aide à la construction d’une équipe, je joue encore de temps à autre et je peux m’appuyer sur un homme de confiance qui a les moyens de ses ambitions. Si demain, je me retrouve dans la même situation sur place, je reste partant bien sûr. Mais avant cela, la meilleure manière de passer le témoin, c’est de continuer à montrer sa richesse sportive. On a 645 jeunes et une équipe A de haut tableau de Nationale 1".