De Giuseppe Arcimboldo à Claude Monet en passant par Van Gogh, l'automne a toujours été source d'inspiration. Les marronniers et les chênes adoptent chacun à leur rythme le nuancier de jaune, d'orange, de pourpre et d'ocre, les parcs et les forêts deviennent de véritables tableaux à contempler. Un paysage qui invite souvent à l'introspection et à la méditation.