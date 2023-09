Moments de Cirque, un festival des arts du cirque, à Latitude 50 du 6 au 8 octobre

Créé à l’automne 2022, "Moments de cirque" est un nouveau festival qui entend mettre en lumière des étapes de travail circassien, des premières ou des dernières de spectacles éprouvés.

Doté d’un magnifique cirque écologique, Latitude 50 est désormais un outil de prédilection pour l’épanouissement des arts du cirque. C’est donc très naturellement que l’idée d’un espace de jeu, d’essai, de création s’est imposée au service du secteur.



"Moments de cirque" préfigure un festival plus vaste qui verra le jour en octobre 2024, en collaboration avec le Théâtre de Liège et le Théâtre de Namur. En attendant cette forme plus ambitieuse, Latitude 50 a concocté un moment suspendu des plus agréables et des plus curieux, associant la découverte de la nature aux plaisirs culturels.