Moments de cirque à Latitude 50 du 8 au 11 décembre

" Moments de cirque " démarre le 8 décembre avec comme temps fort Gorillas Cie qui présente pour la première fois " Le Cri du bombyx ", un spectacle-expérience à la lisière du cirque aérien, de l’installation plastique et de la création sonore.



Autre première avec La Cie Attention Fragile qui présente " La boite de Pandore ".

À partir du récit fragmenté de Marion, de sa corde, de ses couteaux et de sa guitare électrique, c’est un puzzle qui s’assemble pour arriver à dire et à faire comprendre la monstruosité du viol. RDV le 9 décembre