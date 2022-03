Moment suspendu : Nicolas chante "The Scientist" sur la scène des K.O.

Nicolas a 19 ans et vit à Braine l’Alleud. Ce jeune candidat chante partout où il passe : dans sa douche, dans ses toilettes, dans son parking… Ce jeune candidat haut en couleur s’est présenté aux Blind Auditions de la saison 10 avec la chanson "Lemon Tree" de Fools Garden. Pour affronter Iris et K.O., il a décidé de proposer un titre totalement différent que celui qu’il a interprété lors de son blind. Immergé dans l’émotion, la spontanéité de sa voix lui permet de se démarquer de ses adversaires. Sera-t-il choisi par Christophe Willem pour accéder aux grands lives de The Voice Belgique ?