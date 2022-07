Moment suspendu dans Le 8/9 : Lubiana interprète son single "I Wanna Dance With You"

Dans Le 8/9, Cyril et ses chroniqueurs reçoivent Lubiana accompagnée de sa Kora. Jeune chanteuse à la voix mélodieuse, elle vous emmène dans son univers entre jazz et soul.

Vous avez découvert Lubiana dans la première saison de The Voice Belgique. Dix ans plus tard, la jeune artiste au timbre de voix cristallin a entamé une belle carrière avec la sortie de son premier album, Beloved. Elle se distingue avec un univers musical inspiré par les sonorités africaines qui se détachent de son instrument à cordes pincées, la kora, originaire d’Afrique de l’ouest. Un univers à découvrir dans Le 8/9, avec les interprétations de Lubiana de son single I wanna dance with you ainsi que du titre de Zazie, J’envoie valser.

Avant de sortir son premier EP et son album, Lubiana a dû se reconnecter à elle-même. Pour réaliser ses rêves il y a un long chemin à parcourir, un chemin semé d’embûches et de difficulté. Dans son podcast Be… disponible sur sa chaîne YouTube, la chanteuse raconte son parcours pour être.

Dans un écrin de bienveillance, elle vous partage ses doutes, ses souffrances, son intimité, ses angoisses et tout ce qui l’inspire pour créer. Si la pratique de la Kora laisse des marques physiques, la plus grande difficulté qu’elle a dû surmonter, c’est le manque d’estime pour elle-même. Le podcast Be… vous raconte une quête de soi pour soi, vers nos rêves.