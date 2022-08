Moment historique au Zoo Planckendael, deux hyènes tachetées sont nées

Ils naissent avec toutes leurs dents

Les deux bébés sont nés avec une fourrure très foncée, les taches typiques de camouflage vont apparaître d’ici quatre mois. Contrairement aux lionceaux, les bébés hyènes naissent entièrement développés et peuvent dès lors courir et voir. Et même s’ils sont nés avec une dentition complète, si ce sont des chasseurs et charognards, pour le moment, les bébés boivent goulûment le lait maternel.

Bientôt, ils pourront grignoter de la viande de bœuf, de lapin et de temps à autre, une carcasse de chèvre ou de mouton. Les hyènes dévorent tout, y compris les poils, la peau, les cornes et les sabots. Tout est broyé par leurs puissantes dents et mâchoires et leur estomac digère les restes osseux. La couleur blanche de leurs excréments en témoigne.

Les hyènes ont donc un rôle majeur dans l’écosystème puisqu’elles éliminent les carcasses évitant ainsi la propagation de maladies.

Les femelles au pouvoir

Le zoo n’a pas encore annoncé le sexe des bébés, sachez néanmoins que chez les hyènes, les femelles sont les chefs du clan. Les femelles sont plus grandes que les mâles, leur sexe est semblable à un pénis et leur corps renferme des taux élevés de testostérone.

Le choix des noms

Tous les nouveau-nés de 2022 reçoivent un nom commençant par la lettre X. Le zoo Planckendael est donc à la recherche de deux noms pour les bébés hyènes. Si vous souhaitez soumettre votre idée de prénom, rendez-vous sur le compte Instagram du zoo. Les soigneurs choisiront leurs noms préférés parmi vos idées.