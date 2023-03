Moment gênant aux Oscars : l’interview de Hugh Grant excédé par le mannequin Ashley Graham

Lors de la grande messe annuelle du cinéma cette nuit à L.A., ce bon vieux Hugh Grant était invité à remettre un Oscar avec l’une de ses partenaires historiques, Andie Mc Dowell. Mais il est d’abord passé par le tapis rouge et s’est prêté au jeu de l’interview avec le top américain Ashley Graham. L’acteur britannique a eu peine à cacher son agacement face à des questions, il faut bien le dire, quelque peu affligeantes.

Est-ce le fameux sarcasme britannique ou alors son âge (62 ans) et plus l’envie de s’emm…..? À moins que ce ne soit tout simplement les questions pas franchement perspicaces qu’on lui a posées. En tout cas, Hugh Grant, lorsqu’Ashley Graham lui a demandé "Comment c’était, de jouer dans Glass Onion : une histoire à couteaux tirés ?", et "À quel point est-ce amusant de tourner un tel film ?", l’acteur a répondu, un soupçon méprisant : "Eh bien, on m’y voit à peine, j’y apparais environ trois secondes."

Et, plutôt que d’embrayer sur autre chose, la fille insiste et le relance : "Vous avez quand même dû vous amuser?". Et Hugh Grant, avare d’explications, lâche juste : "Euh… presque."

Enfin, l’attitude de l’acteur, en mode "avec quoi elle vient, je lève les yeux au ciel" n’a échappé à personne, et surtout pas aux internautes qui l’ont immédiatement taclé de grossier et conseillé de rester chez lui s’il n’avait pas envie de venir, pendant que d’autres ont jubilé face à ce moment quelque peu gênant mais il faut bien l’avouer aussi, légèrement jouissif face à cette ultime question : "Que portez-vous ce soir?" Et lui : "Mon costume!"