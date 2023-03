Moment fort aux Oscars : Rihanna, éblouissante, chante "Lift me up"

Autant son outfit Maison Margiela aux accents de Old Hollywood que sa prestation émouvante ont scotché le parterre des Oscars cette nuit à L.A.

En interprétant avec puissance et émotion son tube Lift Me Up, sur la B.O. du film Black Panther : Wakanda Forever et qui concourrait pour la Meilleure chanson originale, Rihanna a été une fois de plus la reine de la soirée, avec aussi, dans une autre ambiance, mais certainement aussi frissonnante, Lady Gaga.

Laissant deviner son baby bump entre un soutien-gorge bandeau orné d’une cascade de cristaux tombant sur son ventre et un pantalon de soie brodé, avec une paire de gants en cuir, on l’a aussi vue plus tôt sur le tapis rouge avec une robe Alaïa incroyable, et après, en coulisses, avec une robe vert d’eau Bottega Veneta, où son chéri, A$AP Rocky, l’a rejointe.

Le rappeur, comme au Super Bowl, la soutient, et ensemble, le couple amoureux continue d’afficher une image qui casse les codes de la maternité et du machisme souvent présent dans le rap : Rihanna et sa sexy attitude, enceinte, mène le game, et A$AP Rocky est plutôt à l’arrière-plan en assumant son côté papa poule, comme sur la cover de Vogue British du mois dernier.