Un moment de vérité qui se fait attendre, les 10 accusés et leurs avocats attendent le verdict : suivez en direct le prononcé

Après plus de deux semaines de délibération, les 12 jurés s’apprêtent à rendre leur verdict concernant les attentats de Zaventem et Maelbeek. Ils ont voté sur la culpabilité de chacun des dix accusés, sept étant dans le box et deux, les frères Farisi, comparaissant libres. Le dixième accusé, Oussama Atar étant présumé mort en Syrie. Le résultat du délibéré devrait être communiqué à l’audience à partir de 16h30. Mais la lecture peut commencer un peu plus tard.

Les jurés ont répondu à près de 300 questions par "oui" ou par "non", le résultat permettant de cerner les responsabilités pénales retenues pour chaque accusé. Un acquittement total suppose d’avoir répondu "non" à l’ensemble des questions. Des acquittements partiels pourront être prononcés pour certaines préventions.