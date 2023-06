Moment de panique à Broadway : Jodie Comer, sur scène, n'arrive plus à respirer

Jodie Comer est une actrice britannique connue pour ses rôles dans les séries "Killing Eve" et "The White Princess". Elle a récemment fait ses débuts à Broadway avec la pièce "Prima Facie", dans lequel elle joue Tessa, une avocate spécialisée dans la défense d’hommes accusés d’agressions sexuelles, jusqu’au jour où elle se fait elle-même agresser.

Chaque jour, sa pièce attire de nombreux spectateurs, parmi lesquels des fans intrigués de découvrir la comédienne sur scène. Ce mercredi 7 juin, la pièce a commencé avec 10 minutes de retard, selon Deadline. Après seulement quelques minutes, Jodie Comer a interrompu son monologue, déclarant : "Je ne peux plus respirer", puis a quitté la scène et n’est plus revenue. Le rideau s’est baissé et plusieurs personnes du public ont décidé de partir, malgré l'annonce demandant aux spectateurs de rester assis jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. Heureusement, ceux qui voulaient absolument assister à la pièce ont pu la voir en intégralité grâce à Dani Arlington, la doublure de la Britannique, qui a pris sa place. Elle a eu droit à une standing ovation pour sa performance.

Si Jodie Comer avait du mal à respirer au point de devoir arrêter la pièce, c’est à cause des incendies qui ravagent les forêts canadiennes. Des milliers de personnes ont dû être évacuées en quelques jours. La situation a pris des proportions énormes : la fumée a envahi le ciel de New York, si bien que la ville a dû mettre en place des mesures contre la mauvaise qualité de l’air. Selon le site IQ Air, qui mesure l’indice de qualité de l’air, celle de New York serait "21.4 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l’OMS". Les autorités New Yorkaises distribuent des masques et recommandent aux habitants d’en porter s’ils doivent sortir. Ils leur demandent toutefois de rester le plus possible chez eux, en particulier les personnes de plus de 65 ans, et de garder les fenêtres fermées. Toute sortie scolaire a été annulée, indique le HuffPost.

Malgré la situation exceptionnelle, certaines personnes se sont plaintes du départ de la comédienne. "Nous sommes venus voir Jodie Comer. Elle a commencé le spectacle puis a dû arrêter à cause de la qualité de l’air. Maintenant elle veut qu’on voit sa doublure. Qu’en est-il de la politique de remboursement ? D’échange ? On est venu et on a payé cher pour voir Jodie", a tweeté un internaute.