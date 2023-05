Moment d’émotion sur le plateau du 6/8 suite au témoignage d’Isabella et sa fille

Quelques jours avant la fête des mères, le 6/8 a tenu à saluer l’immense amour que l’on porte à nos mamans ! Tout au long de la semaine, Julie Van H et les chroniqueurs du 6/8 ont reçu en plateau des mamans exceptionnelles, grâce à un grand concours lancé par Sara De Paduwa et Hugues Hamelynck. Chaque jour, ce sont des histoires touchantes, drôles et toujours remplies d’amour auxquelles nous avons eu droit.

Ce jeudi l’émotion était particulièrement palpable lorsque Julie Van H a reçu Isabelle et sa fille Romane de 11 ans "qui fait la joie et le bonheur de sa maman depuis ce 2 avril 2012 où elle est arrivée plus tôt que prévu".

"Elle a débarqué dans nos vies avec un bagage déjà énorme… depuis elle nous donne des leçons de vie tous les jours et elle mérite d’être mise à l’honneur car c’est grâce à elle que mon rôle de maman prend tous son sens tous les jours de nos vies" nous écrivait Isabelle.

Découvrez leur passage, qui a décroché quelques larmes à nos animateurs, en haut d’article.