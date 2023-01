Lors de son audition, Nadine a présenté une pièce d’exception remplie d’émotions. Chaque mouvement exprimaient précisément ses émotions. Scotché par une performance de si haut niveau, le public s’est empressé d’emmener la danseuse vers la prochaine étape de l’aventure. Lors du verdict du jury, Laurien Décibel a été prise d'une émotion en reconnaissant Nadine avec qui elle a partagé de nombreuses galères au début de sa carrière.

"Nadine, tu es un ovni, une artiste complète. Pour moi, tu as brisé le miroir, il y avait de l’histoire, de la lumière et une âme dans tous tes mouvements. L’émotion, la puissance et la richesse dans ce que tu as fait, j’en perds mes mots… – Aurel Zola