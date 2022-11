Moment ciné : avec le retour du Cinemamed 2022 à Bruxelles

Faut-il aller au cinéma ? Faut-il espérer voir sur grand écran des films de qualité qui ne soient pas des énormes machines à sous ? Faut-il aimer la Méditerranée ? La bonne réponse généralisée est " oui ", et le moyen d’y parvenir s’appelle " Cinémamed ". Un festival de cinéma né en 1989, dans le but de montrer aux Belges ce qui se fait de beau dans les pays d’origine d’une partie de notre population. Comme “Le bleu du Caftan”, salué à Cannes, le deuxième film de la Marocaine Maryam Touzani avec Lubna Azabal notamment : voilà qui ouvre le festival de façon très émouvante. Liberté, beauté, Méditerranée, pour un tas de découvertes, d’invités, et de prix, dans quelques lieux malins de la capitale. Du 2 au 10 décembre, Cinémamed nous veut du bien !