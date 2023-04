Molières 2023 : le sacre de Christian Hecq

La suite de la cérémonie a été marquée par l’arrivée nonchalante de Pierre Richard. Ovationné durant 2 minutes, il remit le Molière du seul(e) en scène à Sylvie Testud pour Tout le monde savait d’Elodie Wallace.

Le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public a quant à lui été remis à Sara Giraudeau pour le Syndrome de l’oiseau de Pierre Tré-Hardy. "C’est certainement l’un des plus beaux rôles de ma vie", a déclaré la comédienne lors de son discours.

Kamel Isker a également livré un discours poignant lors de sa remise du Molière du meilleur comédien dans un second rôle avec Les Poupées persanes. Il a rappelé la "liberté inouïe" de pouvoir "élever nos voix et lever le voile sur nos conditions humaines" avant de dédier son prix "aux bienveillants et aux éclairants".

Autre sacre de la soirée, l’émouvante pièce de théâtre privé créée dans le cadre du Festival "off" d’Avignon en 2022 : Oublie-moi de Matthew Saeger. La pièce remporte quatre Molières dont celui du meilleur spectacle de théâtre privé et celui de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé. Ses acteurs, Thierry Lopez et Marie-Julie Baup, ont tout les deux remportés le Molière de meilleur comédien et meilleure comédienne dans la même catégorie.