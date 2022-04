Molière : Lully et Charpentier ne sont pas les seuls à avoir mis en musique les comédies de Molière

Il y a 400 ans, en 1622, naissait à Paris Jean-Baptiste Poquelin, Molière de son nom de scène. 40 ans plus tard, le roi Louis XIV assiste à la représentation de la première comédie-ballet de l’histoire de la musique. Ce spectacle d’un genre nouveau, mêlant comédie, musique et danse, a été mis au point par Molière, Jean-Baptiste Lully et Pierre Beauchamp, maître de danse du roi. Après la brouille des deux Jean-Baptiste, c’est Marc-Antoine Charpentier qui deviendra le collaborateur de Molière.