Molengeek lance un nouvel espace dédié à l’intelligence artificiel à Laeken

Molengeek, l’espace molenbeekois dédié aux nouvelles technologies, lance un nouveau projet autour de l’intelligence artificiel à Laeken. Il s’agit d’un incubateur pour de jeunes entreprises mais aussi un centre de formation. Cette nouvelle implantation de Molengeek est censée ouvrir ses portes en septembre prochain.

L’intelligence artificielle, c’est une nouvelle révolution industrielle qui est en train de se jouer. " Avec aussi un énormément d’emplois à la clé " s’enthousiasme Ibrahim Ouassari, le fondateur de Molengeek.

D’où la volonté de créer cet écosystème centré sur ces nouvelles technologies. "Si vous avez envie de lancer votre entreprise qui parle d’intelligence artificielle, vous pourrez le faire là-bas. Si par contre, vous souhaitez acquérir des compétences en la matière, vous pourrez suivre notre formation de 14 mois. On a essayé de la réduire au maximum mais il faut quand même ce laps de temps pour devenir soit Data Scientist, soit Data Analyst. Ce sont des fonctions très demandées actuellement".

Une formation accessible à tous

A la différence d’autres formations qui existent à Bruxelles. Celle-ci est gratuite et, surtout, aucun prérequis n’est demandé. "Lire, écrire et parler le français ou le néerlandais, c’est suffisant. On veut être accessible à tous. Et donc si vous ne vous y connaissez pas du tout en technologie que vous n’avez jamais touché une ligne de codage, ce n’est pas important pour nous. On fait en sorte que vous puissiez acquérir ces compétences-là".

Une quinzaine de places seront ouvertes dans un premier temps, normalement en septembre si les travaux du bâtiment installé rue Emile Bockstael sont terminés. La sélection se fera uniquement sur base de la motivation.

Cette antenne laekenoise de Molengeek est subsidiée par la Ville de Bruxelles à hauteur de 150.000 euros. Molengeek dispose également de financements privés, notamment des géants du web Google et Meta.