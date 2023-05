Molenbeek : une voiture repêchée du canal, le conducteur en fuite

Ce mercredi matin, les pompiers de Bruxelles ont été appelés Quai du Charbonnage à Molenbeek, près de la place Sainctelette, pour une voiture qui a fini sa course dans le canal. "L’occupant a réussi à s’extraire du véhicule et à regagner la berge, puis il a pris la fuite", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La balustrade le long du quai a, on s’en doute, été gravement endommagée.

Le véhicule a été extrait de l’eau. Les circonstances de l’accident restent à déterminer. D’après Bruzz, qui a interrogé des témoins de l’accident, il y aurait eu deux occupants dans le véhicule. La police aurait saisi les documents de bord.