Molenbeek : six membres d’un réseau de vente de stupéfiants utilisant Snapchat interpellés

Six membres d’un réseau de vente de stupéfiants sur les réseaux sociaux interpellés ! C’est ce qu’annonce la zone police Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe) dans un communiqué. Les enquêteurs de la section Recherche ont entamé leurs investigations en janvier dernier, après la découverte de plusieurs comptes Snapchat proposant des stupéfiants.

Photos, vidéos, annonces animées

"Ces comptes ont été créés avec une véritable 'Team Marketing'", indique la zone. "Dans ces vidéos et photos, les auteurs, qui se targuaient d’être les numéros un des vendeurs de haschisch sur Bruxelles, proposaient dans des annonces animées, différentes variétés d’herbes et de résine de cannabis (avec un logo et des sachets personnalisés) et promettaient une livraison à domicile. Moto, trottinette, vélo, voiture et même Heetch… Tout était possible pour livrer la marchandise le plus rapidement possible. Afin de ne rater aucune vente et d’être le plus efficace possible sur les réseaux sociaux, il y avait même un QR code renvoyant sur une autre plateforme de vente Telegram", détaille le zone de police.

L’enquête, longues, a mené à sept perquisitions effectuées sur les cinq communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. "Six suspects ont été identifiés. Les deux suspects principaux, deux frères âgés de 19 et 20 ans qui géraient les commandes et la publicité ont été interpellés à leur domicile en pleins préparatifs de commandes."

Des livreurs, dont un en pleine transaction, ont également été interpellés par les enquêteurs assistés par la brigade anti-banditisme.

Lors des perquisitions, la police a saisi plus de trois kilos d’herbe, 174 grammes de résine de cannabis, près de 8000 euros en liquide, une moto KTM DUKE 125 et un scooter SYM125.

"Quatre suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt, deux autres (en aveux) ont été libérés sous conditions. De nombreux devoirs d’enquête sont encore en cours."