Molenbeek : le match de boxe entre policiers et jeunes est annulé

La polémique autour d’un match de boxe entre policiers et jeunes de la commune aura eu raison de l’évènement. Un match amical qui devait avoir lieu ce jeudi 6 avril dans le cadre de l’exposition "Local Heroes" du Mima, un musée situé à Molenbeek. La polémique est telle que le musée a décidé d’annuler la rencontre.

"Local Heroes" est une exposition dédiée à la Boxe et l’art, avec la contribution d’artistes bruxellois et leur regard sur les boxeurs et boxeuses des quartiers aux alentours du musée. C’est dans ce cadre que des associations avaient décidé d’organiser avec le musée un match de boxe amical entre jeunes et policiers pour "mettre une raclée aux préjugés". Une initiative qui n’est pas du goût des associations qui luttent contre les violences policières.

Dans un communiqué publié par le collectif "Justice4Mawda", elles disent partager en général les valeurs véhiculées par le MIMA mais avec cette action, le musée offre, selon elles, "une occasion à la police de redorer son blason", sans "dimension réparatrice, antiraciste et démocratique". La position du MIMA est "trouble", d'après ces associations. Elles demandaient la suppression de l’évènement.

Des menaces sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux se sont emparés de la polémique et le musée dit avoir reçu des menaces, "en particulier les membres de la direction artistique". Ils précisent pourtant que ce match de boxe entre jeunes et policiers était une idée émanant de citoyens, "une initiative indépendante de quelque autorité que ce soit" et que le but n’était pas d’éluder le débat sur les violences policières.

Pour ramener de la sérénité, le musée a donc décidé d’annuler donc la rencontre sportive entre jeunes et policiers de ce jeudi soir. L’exposition "Local Heroes", elle, est maintenue.