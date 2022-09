Molenbeek: le CPAS ouvre un guichet énergie pour les habitants dans le besoin

Le CPAS de la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a ouvert un guichet énergie dédié aux citoyens et aux ménages qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Celui-ci est également accessible pour les personnes qui n'ont pas encore eu recours au CPAS et qui ont besoin d'un soutien financier.

Molenbeek est l'une des communes les plus pauvres de notre pays. Ce guichet énergie a été ouvert pour éviter que de nouveaux groupes sociaux se retrouvent en situation de pauvreté. Une analyse de la situation du citoyen dans le besoin sera nécessaire pour que le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean accorde une aide financière relative aux factures d'énergie.

"Le CPAS constate que les demandes d'aides financières proviennent désormais aussi de groupes sociaux qui disposent pourtant d'un revenu professionnel et appartiennent à la classe moyenne", souligne Gérardine Bastin, présidente du CPAS. "Le guichet énergie existe également pour les ménages qui ne sont pas éligibles au revenu d'intégration ou au tarif social, car eux aussi sont touchés par la hausse explosive des prix de l'énergie."

Le CPAS de Molenbeek informe la population des conditions pour bénéficier de cette aide via une campagne d'affichage. A titre d'exemple, le revenu net du demandeur ne doit pas dépasser 2.500 euros et il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une aide préalable du CPAS.

Le guichet énergie est joignable par téléphone au 02/412.47.86 du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00, et par e-mail et via un formulaire sur le site https://www.cpas-molenbeek.be.